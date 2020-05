Kirche : Mit Ticket: In Monheim starten die Corona-Gottesdienste

Die Platzbuchung für Gottesdienste in St. Gereon oder St. Dionysius ist unter kkmonheim.de möglich, aber auch telefonisch. Foto: RP/Pfarrgemeinde St. Gereon und Dionysius

Monheim Gut sechs Wochen durften keine öffentlichen Präsenz-Gottesdienste gefeiert werden. Jetzt geht es – zumindest für Monheims Katholiken – wieder los. Wegen des pandemiebedingten Abstandsgebots sind laut Pfarrgemeinde in St. Gereon höchstens 68 und in St. Dionysius 62 Kirchgänger pro Messe zugelassen.

Von Thomas Gutmann

Einen Eindruck davon, wie so ein „Corona-Gottesdienst“ abläuft, haben sich Gläubige in den vergangenen Wochen andernorts schon verschaffen können: Händedesinfektion am Eingang, Laufwegemarkierung am Boden, Hostienempfang von einem Kommunionhelfer hinter Acrylglas – so jedenfalls in St. Cäcilia in Benrath. Für Monheims Katholiken geht es am Dienstag wieder los. Nach gut zwei Monaten Pandemie-Pause gibt es die ersten öffentlichen Präsenzmessen in der Stadt. Hier die wichtigsten Punkte:

Wann Die ersten Messen sind am Dienstag, 26. Mai, 9.15 Uhr in St. Gereon und um 18 Uhr in St. Dionysius in Baumberg. Dies gilt auch für Freitag, 29. Mai. Am Mittwoch und Donnerstag, 27./28. Mai, sind die Gottesdienste jeweils um 9.15 Uhr in St. Dionysius und um 18 Uhr in St. Gereon. Am Pfingstwochenende findet die Vorabendmesse am Samstag, 30. Mai, um 17 Uhr, in St. Gereon und um 18.30 Uhr in St. Dionysius statt, am Sonntag um 10 Uhr in St. Gereon und um 11.30 Uhr in St. Dionysius. Unabhängig davon wird auch weiterhin eine Sonntagsmesse per Livestream unter kkmonheim.de und bei Facebook übertragen.

Info Evangelische Kirche beginnt Pfingsten Wann Die Evangelische Kirchengemeinde Monheim feiert am Pfingstsonntag, 31. Mai, ihre ersten Präsenz-Gottesdienste nach der Corona-Pause. „Dies gilt für alle vier Gottesdienststätten“, teilt Pfarrer Till-Karsten Hesse mit. Was noch Bis zu den Sommerferien gibt es an jedem Sonn- und Feiertag weiter Online-Andachten. Die Beiträge stehen in der Regel an dem betreffenden Tag ab 1 Uhr in der Nacht unter www.ekmonheim.de/andacht zum Abspielen bereit. Mittwochs gibt es zudem 90 Sekunden Couchgedanken, donnerstags eine „etwas andere Version“ des Kindergottesdienstes.

Reservierung Wegen des coronabedingten Abstandsgebots sind laut Pfarre in St. Gereon höchstens 68 und in St. Dionysius 62 Kirchgänger pro Gottesdienst zugelassen. Wer mitfeiern will, muss seinen Platz buchen. Das ist in der Regel frühestens eine Woche vor dem jeweiligen Gottesdienst möglich. Entweder über die Gemeinde-Homepage kkmonheim.de oder telefonisch in den Pfarrbüros unter 02173 1014910 (St. Gereon) oder 02173 965972 (St. Dionysius) oder per Mail an ticket@kkmonheim.de. Bevor man sich in das System einbuchen kann, ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Ist diese erfolgt, kann man sich immer wieder über denselben Zugang Tickets buchen. Pro Person kann indes jeweils nur eins angefordert werden. Sofern weitere Familienmitglieder oder andere Personen am Gottesdienst teilnehmen wollen, ist eine weitere Buchung notwendig (selbstverständlich auch über denselben Account möglich). Nach der Buchung erhält man per Mail eine Bestätigung für jedes bestellte Ticket. Auf jeder Karte – nicht übertragbar! – steht eine Nummer, die den Ordnern an der Kirchtür genannt muss. Ohne Ticket ist kein Zutritt zum Gottesdienst möglich.

Helfer gesucht Um die Hygienevorschriften einzuhalten, braucht die Pfarre Helfer, Ordner etwa, die die Einlasskontrolle abwickeln. „Da Menschen, die zu den Risikogruppen zählen, Ältere zum Beispiel, von diesem Helferdienst auszuschließen sind, wird es nicht leicht sein, genügend Unterstützer zusammenzubekommen“, befürchtet Pfarrer Michael Hoßdorf. Deshalb sein Appell: „Ich würde mich daher freuen, wenn sich zum Beispiel die Eltern unserer Kommunionkinder oder der Kinder in unseren Familienzentren an diesem Dienst beteiligen würden. Selbstverständlich sind auch andere Gemeindemitglieder, die nicht zu den gefährdeten Personen gehören, hierbei willkommen.“ Anmeldungen nehmen die Pfarrbüros entgegen (Telefon siehe oben), auch per Mail an Pastoralbüro-Monheim@kkmonheim.de oder Pastoralbüro-Baumberg@kkmonheim.de.

Besonderheiten beim Ablauf „Eine Plexiglasscheibe bei der Eucharistie haben wir nicht“, sagt Pfarrer Hoßdorf. Die Kommunionhelfer kämen statt dessen zu den Gläubigen an die Bank. Diese sitzen auf nummerierten Plätzen, die sie am Eingang zugewiesen bekommen. Es wird darum gebeten, zwei Meter Abstand zu halten. Mund-Nasen-Schutz ist während des Aufenthalts in der Kirche Pflicht. Eine Mundkommunion findet nicht statt. Die Orgel erklingt, doch der Gesang beschränkt sich laut Hoßdorf auf „sehr verhaltenes Singen“ beim Antwortgesang und dem Halleluja. Der Friedensgruß erfolgt ohne Körperkontakt, die Kollekte am Ausgang, wo Sammelkörbchen aufgestellt werden.

Wie weiter Mit Kirchgängerzahlen wie vor der Corona-Krise rechnet der Pfarrer kaum, nicht nur wegen der hygienebedingten Beschränkungen: „Viele, gerade aus den Risikogruppen, haben einfach Angst vor einer Ansteckung“, weiß Hoßdorf. Bis zu 700 Besucher in einem Gottesdienst würden St. Gereon und St. Dionysius wohl für längere Zeit nicht mehr erleben. Mehr als die höchstens 68 bzw. 62 Gläubigen könnten aber eventuell an Fronleichnam (11. Juni) kommen: „Prozessionen sind zwar weiterhin untersagt, aber möglicherweise feiern wir einen Freiluftgottesdienst“, sagt der Seelsorger.