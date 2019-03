Verkehr: Monheim will erste selbstfahrende Busflotte in Linienbetrieb bringen

Monheim will erste selbstfahrende Busflotte in Linienbetrieb bringen

Monheim Die Stadt Monheim am Rhein will ab dem kommenden Herbst eine selbstfahrende Busflotte im Linienbetrieb einsetzen. Angeschafft werden fünf vollautomatisierte, vier Meter lange Elektrofahrzeuge.

Er ist klein. Vier mal drei mal zwei Meter und hat sechs Sitzplätze. Gestern war der neue autonome Bus der Firma Easymile, Modell EZ10, der Star auf dem Betriebshof der BSM (Bahnen der Stadt Monheim) an der Daimlerstraße. Der Bus ist der erste, der zu der insgesamt fünf Fahrzeuge umfassenden Flotte gehört, die als reguläre Buslinie ihren Betrieb in Monheim aufnehmen wird. „Ab Herbst sollen die fünf Busse dann im Zehn-Minuten-Takt von morgens sieben bis abends 23/24 Uhr vom Busbahnhof durch die Altstadt und zurück fahren“, kündigt Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) an. „Das ist nicht nur NRW- oder deutschlandweit, sondern in ganz Europa einzigartig“, betont Benedikt Sperling, Leiter von Easymile Deutschland.