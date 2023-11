Größer, schneller, Monheim So flott wächst Europas größte Turnhalle

Das Ding erinnert von seinem Zusammenbau her an ein Fertighaus. Mit dem Unterschied, dass es einen „umbauten Raum“ von rund 100 Einfamilienhäusern umfasst. Angesichts dieser Größe sind etliche Monheimer baff, wie schnell die neue Achtfach-Turnhalle am Berliner Ring in die Höhe wächst. „Da denkt man morgens auf dem Weg zur Arbeit an nichts Böses, und dann steht das gewaltige Ding da“, schreibt einer auf Facebook nebst ein paar selbstgemachten Fotos von dem hoch aufragenden Hallen-Skelett, hell erleuchtet im Morgendunkel. „Echt beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit welche Konstruktionen möglich sind. Respekt an die Männer und Frauen vom Bau!“