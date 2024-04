Politik trifft Baubeschluss In Monheim entsteht Deutschlands erste „Olympic-Size-Anlage“ für Skater

Die ganz Kleinen sollen im geplanten Skatepark direkt neben dem neuen Sportzentrum Baumberg ihren Spaß haben, aber auch Profis werden hervorvorragende Trainings- und Wettkampfbedingungen vorfinden. Das versprachen Daniel Streitmüller, Projekt- und Kreativleiter des Büros Landskate aus Köln und Architekt Sebastian van Breusche (Sopha Partner) am Mittwochabend in den gemeinsam tagenden Ausschüssen für Sport und Jugendhilfe. In Monheim soll demnach die deutschlandweit erste „Olympic-Size-Anlage“ entstehen. Die Politik traf nach kontroverser Diskussion in beiden Gremien mehrheitlich den Baubeschluss für die Anlage. Doch sowohl die Größe als auch die Kosten von zwölf Millionen Euro fanden nicht bei allen Zustimmung. „Gibt es hier in Monheim die Community, die das braucht?“, fragte beispielsweise Angela Linhart (CDU). „Das kommt uns ehr überspannt vor.“ Und so stimmte im Sportausschuss nur die Peto für das Prestige-Projekt, CDU und SPD waren dagegen, die Grünen enthielten sich. Im Jugendhilfeausschuss brachten Peto und die Vertreter von vier freien Trägern die Anlage auf den Weg, CDU und ein freier Träger trugen den Baubeschluss nicht mit, die Grünen und ein weiterer freier Träger enthielten sich.