Scholl-Quartier : In Baumberg entstehen Supermarkt und Wohnungen

Monheim Auf den 3700 Quadratmetern, die die Paeschke GmbH der Stadt abgekauft hat, will das Bauunternehmen einen Vollsortimenter mit 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche ansiedeln.

(gut) Die Baustelle zählt zu den derzeit größten in der Stadt: An der Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg, wo bis vor dreieinhalb Jahren eine Grundschule stand, entstehen unter anderem ein Supermarkt sowie 60 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen. Weithin sichtbar sind die beiden Kräne, aber auch die ersten Erdgeschoss-Wände fürs „Sophie-Scholl-Quartier“ sind schon aufgerichtet. Auf den 3700 Quadratmetern, die die Paeschke GmbH der Stadt abgekauft hat, will das Bauunternehmen einen Vollsortimenter mit 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche ansiedeln. Auch ein Café soll es geben. Die ersten Wohnungen sollen 2023 vermietet sein. Neben einer Tiefgarage ist auch ein kleiner Parkplatz geplant. Der Supermarkt wird sich nach Fertigstellung in Richtung Holzweg-Passage, Neu-Baumbergs modernisiertes Einkaufszentrum, öffnen. RP-Foto: Ralph Matzerath