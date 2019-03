Langenfeld: Mona Ende organisiert die Stadtteilarbeit

Langenfeld Die Koordinationspartner des Arbeitskreises erarbeiteten ein Programm und unterzeichneten eine Vereinbarung.

Der Aktionsplan für 2019 hat drei Schwerpunkte: Seit Anfang März erhalten alle Langenfelder, die in diesem Jahr 70 Jahre alt werden, ein Bonusheft. Das sind rund 550 Bürger. Mit den Gutscheinen können die Senioren bei den Kooperationspartnern beispielsweise eine Stunde Sitzgymnastik ausprobieren oder kostenfrei eine Tasse Kaffee trinken. So könne man auf die unterschiedlichen Angebote hinweisen und Hemmschwellen abbauen. Wer zwischen 55 und 70 Jahre alt ist, wird zu so genannten „World-Cafés“ eingeladen. Damit sind Treffen gemeint, bei denen die Teilnehmer Anregungen und Änderungswünsche für ihren eigenen Stadtteil machen können, etwa wo Bänke aufgestellt oder Stolperfallen beseitigt werden sollten. Den Auftakt machte die Verwaltung zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) bereits in Immigrath. Nun folgen die anderen fünf Stadtteile. „Die Bewohner sollen sich auch persönlich einbringen“, wünscht sich Marion Prell. Langfristig werde es in jedem Ortsteil als Anlaufstelle für Informationen einen so genannten I-Punkt in Begegnungsstätten und Pflege-Einrichtungen geben. Der erste neue I-Punkt entsteht in der Schützenhalle Richrath an der Kaiserstraße 60. Dort gibt es Infos über die Angebote und erste Beratungen. So geschieht es in Immigrath bereits im Siegfried-Dißmann-Haus an der Solinger Straße 103. „Die Nachfrage ist da“, bestätigte Klaus Kaselowsky (Awo). Der Stadtrat soll am 26. März 15.000 Euro für den Ausbau der I-Punkte bewilligen, so Prell.