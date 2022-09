Langenfeld/Monheim: Kommunen müssen wieder mehr Unterkünfte stellen : Anzahl der Flüchtlinge steigt wieder an

Langenfeld/Monheim Grünes Licht vom Gutachter: Vom Brand beschädigte Flüchtlingsunterkunft im Bereich Winkelsweg und Industriestraße kann repariert werden.

Die Anzahl der Flüchtlinge, die nach Langenfeld kommen, wird in diesem Jahr steigen. Das kündigt Marion Prell, 1. Beigeordnete der Stadt, den Mitgliedern des Sozialausschusses an. „Bundesweit werden rund 160.000 Flüchtlinge in diesm Jahr werwartet. Nach dem Königsteiner Schlüssel bedeutet das 34.000 Geflüchtete für das Land NRW“, so die Beigeordnete. Die Menschen würden dann auf die Kommunen verteilt. „Wir erwarten deutliche deutliche Zunahmen, die die Zahlen von 2017 übersteigen“, so die Dezernentin. Zur Unterbringung erklärt sie, dass die Wilhelm-Würz-Halle fast voll mit Flüchtlingen besetzt sei. Eine Unterbringung in den Leichtbauhallen an der Theodor-Heuss-Straße sieht die Dezernentin angesichts der des bevorstehenden Winters als problematisch an, sollte es zu massiven Einschränkungen bei der Gasversorgung kommen. Derzeit leben in Langenfeld 616 geflüchtete Personen in Unterkünften der Stadt,(Mai 2022:584 Menschen) .135 von ihnen stammen aus der Ukraine. Weitere 265 Flüchtlinge aus der Ukraine sind derzeit in Langenfeld privat untergebracht. Die Arbeit mit traumatisierten Ukraineflüchtlingen könne anlaufen, nachdem die Aktion Mensch eine Kostenübernahme zugesagt habe. Damit sei die Personalfinanzierung abgesichert. Die Stadt übernehme die Miete für die benötigten Räume.