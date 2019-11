Winterdiesnt : Winterdienst ist in Bereitschaft

Langenfeld/Monheim Die Bereitschaftsschichten wurden in beiden Städten eingerichtet. Hunderte Tonnen Salz lagern in den Betriebshöfen.

Weil in den kommenden Nächten durchaus schon mit Temperaturen um Null Grad zu rechnen sei, galt ab Freitag in der Früh in Langenfeld erstmals in diesem Jahr Rufbereitschaft, sagte Betriebshofleiter Bastian Steinbacher, der die Wetterentwicklung genau im Blick hat.