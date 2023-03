Probealarm in den Städten Warntag: Sirenen heulen am Donnerstag auf

Das System Cell Broadcast ist relativ neu und sendet die Warnmeldung an alle in ausgewählten Mobilfunkzellen vorhandene Endgeräte, welche für den Empfang solcher Meldungen ausgelegt sind. Selbst wenn die Geräte lautlos geschaltet sind, ertönt der Alarm. Diese werden nur angesprochen, wenn Cell Broadcast aktiviert ist; sie dürfen dafür zudem nicht ausgeschaltet oder in den Flugmodus versetzt sein. Kinder und Jugendliche, die im Besitz von Smartphones sind, sollten von ihren Erziehungsberechtigten auf den Probealarm vorbereitet werden, rät Krause. Auch eine individuelle Unterstützung von Senioren sei gegebenenfalls geboten. In der Regel seien Einstellungen im Mobiltelefon vorzunehmen.