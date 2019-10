Straßensanierung : B 229 einspurig am Wochenende

Langenfeld Wegen der Fahrbahnarbeiten auf der B229 gibt es ab Freitag an der Stadtgrenze mit Solingen erneut Einschränkungen.

In der am Wochenende anstehenden Doppelschicht werden nach Angaben von Rathaussprecher Andreas Voss beide Fahrspuren mit der neuen Deckschicht versehen. „Für Samstag ist der Einbau auf der linken Fahrspur und für Sonntag auf der rechten Seite geplant.“ Vorarbeiten sollen bereits am Freitag, 9 Uhr, starten. Bis Montag, 5 Uhr, gelten dann folgende Regelungen: Am Freitag und Samstag wird auf der B229 von Langenfeld kommend keine Verbindung nach Ohligs bestehen; die Umleitung nach Ohligs führt über Schneider- und Haus Gravener Straße. In die beiden Solinger Ortsteile Aufderhöhe und Höhscheid werde indes der Verkehr per Einbahnregelung aufrechterhalten. Am Sonntag sei dann Aufderhöhe nicht über die B229 zu erreichen. Die Umleitung dorthin sowie nach Höhscheid werde über Leichlingen eingerichtet. In Richtung Ohligs könnten Autos am Sonntag mit Einbahnregelung gelangen. Umgekehrt wird Langenfeld von Solingen aus übers gesamte Wochenende nicht auf direktem Weg über die B229 zu erreichen sein. Umleitungen führen von Aufderhöhe aus über Leichlingen, von Ohligs aus über Haus Gravener- und Schneiderstraße.