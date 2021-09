Langenfelder sammelm Geschenke für Heimkinder : Eine Palme als Kinder-Wunschbaum

Langenfeld/Hilden In den Barmer-Filialen in Langenfeld und Hilden werden Geschenke gesammelt.

Ein Wunschbaum muss nicht immer eine Fichte oder Nordmann-Tanne sein und Weihnachtsschmuck tragen. Seit Montag steht in der Langenfelder Filiale der Barmer Krankenkasse in der Stadtgalerie eine Yucca-Palme, die den gleichen Zweck erfüllt: Dahinter hängen blaue, rote, orange und grüne Zettel, auf denen Kinder ihre Wünsche geschrieben haben: Da ist under anderem die Rede von einem CD-Player, einen Hula-Hoop-Reifen, Aquarellstifte, ein Springseil und eine Frisbee. Zugute kommen die Geschenke den jungen Bewohnern des evangelischen Kinderheimes in Hilden und des Kinderfamilienhauses Eipass in Solingen. Dort wird dringend ein neues Sofa benötigt, Spender können sich über einen QR-Code am Kauf beteiligen. Ein zweiter Baum steht in der Barmer-Filiale in Hilden.