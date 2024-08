Immobilien in Langenfeld Bodenrichtwerte sinken erstmals - hohe Zinsen sind ein Kaufhemmnis

Jahrelang kannten die Preise für Wohnimmobilien nur eine Richtung: nach oben. Jetzt machen sich auch in Langenfeld die Auswirkungen der gestiegenen Zinsen bemerkbar. Nach aktuellen Zahlen des Gutachterausschusses des Kreises Mettmann sind die Bodenrichtwerte im Jahre 2024 um knapp fünf Prozent gesunken. Dies stellt Jan Oechler, Filialleiter Langenfeld von Laufenberg Immobilien, in seinem Jahresreport fest. Die Verkäufe aus dem Vorjahr, die dem Ausschuss als Grundlage dienen, zeigten die Marktentwicklung immer mit einer kleinen Verzögerung an. Die Kaufpreise aus 2023 bestätigten diesen Trend. Die Kaufkraft in Langenfeld bezeichnet Oechler aber als „nach wie vor sehr gut“.