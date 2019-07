Langenfeld : Langenfelder öffnen Besuchern ihre Gärten

Langenfeld Nach dem großen Erfolg der „Offenen Gartenpforte“ in den vergangenen Jahren haben die Veranstalter auch in diesem Jahr vier Wochenenden zum Besuch von privaten Gärten der Region ausgesucht. Wer die Wochenenden im Mai und Juni verpasst hat, hat jetzt am 20./21. Juli und dann noch einmal am 14./15. September weitere Gelegenheiten, sich auf eine Gartenreise der besonderen Art zu begeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rund 100 Haus- und Villengärten, Park- und Kleingartenanlagen, Stauden- und Gehölzgärten im nördlichen Rheinland öffnen ihre Tore. Von den vielen interessanten Gesprächen, Anregungen für die Gartengestaltung oder dem Kennenlernen neuer Pflanzen und Züchtungen profitieren sowohl die Besucher als auch die Gartenbesitzer.

Im Kreis Mettmann öffnen 16 Gartenbesitzer ihre Pforten für Besucher. Unter www.offene-gartenpforte-rheinland.de sind alle Gartenadressen und Ansprechpartner nachzulesen. Unter anderem öffnen in Langenfeld Marianne Weiss, Langfort 2c, Marlies Bachmann, Rotdornweg 15 und Michael Rothen, Katzbergstraße 22a ihre Gärten.