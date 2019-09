Langenfeld : Senioren suchen Rat im „i-Punkt“

Langenfeld An neun Örtlichkeiten, verteilt auf alle Stadtteile, können ab sofort ältere Menschen viele Informationen erhalten, die ihren Alltag betreffen.

Mit solchen in der Nähe der Wohnung leicht erreichbaren Anlaufstellen, genannt „i-Punkte“, ist im vielfältigen Werkzeugkasten der städtischen Seniorenarbeit ein weiteres Instrument etabliert. Letztendlich geht es darum, den Bürgern möglichst lange den selbstständigen Verbleib in ihrem vertrauten Quartier zu ermöglichen.

Die neuen i-Punkte verteilen sich in der Stadt wie folgt: Seniorentreff Richrath, St. Martinus Seniorenzentrum (Richrath), DRK-Treffpunkt Lebenslust (Immigrath), Awo Café am Wald (Berghausen), LVR-Klinik – Gerontopsychiatrie, Haus 53, Evangelische Kirche (Reusrath) und katholische Bücherei (Wiescheid).

„Mit finanzieller und personeller Unterstützung der Stadt und durch die gute Zusammenarbeit mit den lokalen Senioreneinrichtungen, konnten in wenigen Monaten weitere sieben Anlaufstellen eingerichtet werden“, freute sich die Erste Beigeordnete Marion Prell bei der Vorstellung der Vertreter aller „i-Punkte“ am Donnerstag im DRK-Haus. Die jetzt neun Angebote werden ehrenamtlich geführt und hauptamtlich begleitet. Stadtteilkoordinatorin Mona Ende ermutigte alle Langenfelder die „i-Punkte“ aufzusuchen, wenn Fragen zum Thema Älterwerden aufkommen. „Nutzen Sie die kurzen Wege, gerne zu den Öffnungszeiten, oder per E-Mail oder am Telefon“. In allen Fällen werden die Ratsuchenden bei spezifischen Fragen oder tiefer gehendem Beratungsbedarf passgenau an andere Gesprächspartner vermittelt.