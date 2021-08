Flüchtling in Langenfeld : In Langenfeld beginnt ein neues Leben

Aus Sicherheitsgründen dürfen wir Haqi Hamed nur von hinten zeigen. Der afghanische Flüchtling hat für die Bundeswehr gearbeitet. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Afghanische Ortskräfte, die beim Einsatz der Bundeswehr am Hindukusch geholfen haben, sind akut gefährdet. Denn die Taliban könnten sich an ihnen rächen. Haqi Hamed ist deshalb aus seiner Heimat geflohen. Er lebt jetzt mit seiner Familie in Langenfeld.