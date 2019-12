Richrather Krankenhaus : St. Martinus hat 12 Geburtshelferinnen

Info

Wann 1996 ging in Richrath das Konzept „familienfreundliche Geburtshilfe“ an den Start. 2015 erhielt das Martinus-Krankenhaus zum ersten Mal nach Vorgaben von WHO und Unicef das Qualitätssiegel „babyfreundlich“. 2017 gab es eine Bestätigung. Im kommenden Jahr steht die Zertifizierung erneut an.

Was Für das Zertifikat und die damit verbundene aufwändige Dokumentation müssen alle Abläufe auf der Station unter festgelegten Kriterien geprüft werden. Zu den zehn „Best-Kriterien“ gehören unter anderem die Stillförderung, Bindung und ständige Erreichbarkeit des Teams für die Familien.

Kontakt Tel. 02173 796-261