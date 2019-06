Langenfeld : In der Wasserburg ist heute eine Vernissage

Langenfeld Der Düsseldorfer Künstler Werner Reuber malt, aquarelliert und fertigt Holzschnitte an.

Werner Reuber wurde 1947 in Essen geboren. Er war Meisterschüler Gerhard Richters an der Kunstakademie Düsseldorf und hatte bereits zahlreiche Einzelausstellungen: 2018 in der Galerie Haus Herbede in Witten; 2017 in der Versandhalle Grevenbroich und in Palermo; 2016 in der Galerie Roy in Zülpich; 2015 im Stadtmuseum Hattingen-Blankenstein, 2014 im Kunstverein Linz am Rhein, 2008 im Museum der Stadt Ratingen und im Stadtmuseum Siegburg; 2007 beim Kunstverein Siegen im Kloster Bentlage; 2006 in der Reichsabtei Kornelimünster; 2005 im Märkischen Museum Witten und 2004 im Museum der Stadt Mülheim.