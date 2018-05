Langenfeld: In der Stadthalle: Flohmarkt für Mädchensachen

Langenfeld

Kleidung für Frauen und Mädchen wechselt in der Stadthalle am Sonntag, 3. Juni, 11 bis 16 Uhr, auf einem großen Flohmarkt seine Besitzer. Die Organisatoren erwarten über 100 Stände, an denen die Frauen in Vintage-Schätzen, Accessoires, Schmuck, Schuhen, Designersachen und Kinderkleidung aus zweiter Hand stöbern können. Jeder kann mitmachen. Ein Standplatz kostet 14 Euro pro Meter. Buchung unter www.maedchenklamotte.de. Besucherpreise: Einzelkarte 3,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre und Männer kostenfrei. Für Spätshopperinnen kostet der Eintritt ab 14 Uhr 1,50 Euro.