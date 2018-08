Monheim/Langenfeld: In der Not werden die Seen belüftet

In der Not werden die Seen belüftet

Monheim/Langenfeld Derzeit ist kein Fischsterben in Sicht. Die Gewässer sind tief genug.

Dramatische Bilder von toten Fischen als Folge der andauernden Hitzewelle in Deutschland werden uns vor Ort wohl erspart bleiben. Auch wenn es weitere vier Wochen so heiß und trocken bleiben sollte. Das sagen Rainer Wemme vom Angelsportverein Petri Heil Richrath in Langenfeld und Marcel Schröder vom Angelsportverein Monbag-See in Monheim übereinstimmend. „Unsere beiden Seen sind zwölf und 18 Meter tief“, sagt Wemme, „die heizen sich so schnell nicht auf.“ Die derzeitige Wassertemperatur ist in Richrath Am Heinenbusch 22 bis 24 Grad und im Baggersee hinter dem Judenfriedhof 18 bis 20 Grad. Da sei noch genug Sauerstoff vorhanden für Barsch, Aal, Karpfen, Rotauge, Forelle und andere, versichert der Experte.