Monheim : Bibliothek stellt Vogelfedern aus

Aktion Weil Vogelschutz ein weltweites Thema ist, unterstützt der Nabu in Monheim auch die Aktion des Kölner Zoos „Silent forest: Asien Songbird Crisis“. Der Zoo sammelt ausgemusterte Ferngläser. Die werden in Südostasien bei der Umweltbildung eingesetzt, um der Bevölkerung die Schönheit ihrer Vogelwelt in der Natur zu zeigen und den Fang von Singvögeln einzudämmen. Wer noch ein altes Fernglas hat, kann es in der Monheimer Bibliothek abgeben.