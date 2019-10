Monheim : In Buchsteinkitas die Welt der Bücher erforschen

Die RP besuchte die evangelische Kita Grunewaldstraße, wo derzeit eine Geschichtenwerkstatt stattfindet.

In der Kita der evangelischen Gemeinde an der Grunewaldstraße sind heute zunächst pantomimische Fähigkeiten gefragt: Elias, Falk, Ibrahim, Hanna und die anderen Kinder soll ihr Lieblingstier vorführen und die anderen sollen raten, was es ist. Elias wirft sich auf den Boden, krabbelt zielstrebig los – unter den Tisch und windet sich geschickt durch das Labyrinth aus Stuhlbeinen. „Du darfst auch Geräusche machen“, fordert Jana Standop ihn auf. Elias schweigt beharrlich, ist mucksmäuschenstill. Die Kinder erkennen richtig, dass es sich um ein Tier handelt, das im Untergrund Gänge gräbt: eine Maus. Dann schwingt Chiara ihre Schmetterlings-Flügelarme, hüpft Ibrahim im roten Spiderman-Outfit durch den Raum, stampft Falk mit lautem Gebrüll auf.

Die Kinder spüren ihren Lieblingsdingen nach: der Lieblingsfarbe, dem Lieblingstier. Die Anregung dazu gab das Buch „Oscar liebt“ von Britta Teckentrup, in dem der kleine Rabe beschreibt, was er liebt: das Rascheln der Herbstblätter, den Geschmack von roten Kirschen und die glatte Oberfläche von Kieselsteinen. In der Geschichtenwerkstatt sollen die Kinder auf Grundlage dieser Lektüre selber Geschichten erfinden, die dann in einem Buch festgehalten werden. Jetzt stehen sie aber noch ganz am Anfang des Entstehungsprozesses und sollen erst einmal aus Knetgummi ihr Lieblingstier in der Lieblingsfarbe formen und anschließend das Ergebnis zu Papier bringen. Elias malt zu seiner Maus auch gleich einen Käfig, Falk mag es minimalistisch, seinen Dinosaurier hat er auf die Dornen seines Rückenpanzers reduziert. Das Kneten und Malen, die haptische Erfahrung eröffne den Kindern einen Zugang zu dem Buch, wenn die sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten noch nicht ausgeprägt sind, sagt Jana Standop, Mitarbeiterin des Ulla-Hahn-Hauses. „Inhaltlich geht es in der Geschichte ja auch darum, seinen Ideen zu vertrauen und ihnen nachzugehen.“ Wer sich zu einer Vorliebe bekennt, hat schon ein Stück Persönlichkeit entwickelt.