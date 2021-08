Offen für alle : Impfaktion an der Wasserskianlage

Das Impfangebot gilt für alle. Foto: dpa/Sven Hoppe

Langenfeld/Monheim Anmelden können sich Impfwillige schon jetzt über die Homepage der Wasserskianlage (wasserski-langenfeld.de). Aber auch spontan können Besucher vorbei kommen.

(mmo) Am Donnerstag, 12. August, gibt es von 16 bis 19 Uhr erneut das Angebot „Impfen am See“ an der Berghausener Wasserskianlage. Rund 100 Erst- oder Zweitimpfungen verabreichte das Team um Dr. Christoph Fliegner bei einem ersten Einsatz an dieser speziellen Location Ende Juli.

„Impfen, Impfen, Impfen ist noch immer das Gebot der Stunde“, so der Mediziner. Dabei denkt er auch an die über 12-jährigen, die wenige Tage später an die Schulen zurückkehren. Anmelden können sich Impfwillige schon jetzt über die Homepage der Wasserskianlage (wasserski-langenfeld.de).

Ausdrücklich eingeladen sind aber auch Wassersportler, Spaziergänger, Radfahrer, die bisher kein Angebot nutzen konnten und sich spontan entscheiden. Der Veranstaltungsraum am Seehaus bietet einen herrlichen Ausblick über den See und die Aktivitäten an der Startrampe, so dass die Geimpften die anschließende 15-minütige Ruhephase in Urlaubsatmosphäre genießen können. „Wir unterstützen aus voller Überzeugung gerne die Aktion“ so Florian Sühs von der Betreiberfamilie.