Angebote in Langenfeld und Monheim Immer mehr Schüler gehen zur Nachhilfe

Um halb vier trudeln die ersten drei Nachhilfeschülerinnen bei der Schülerhilfe an der Hauptstraße in Langenfeld ein und suchen sich ihren Platz im Klassenzimmer. Noch warten sie auf ihre Lehrerin, mit der sie ihre Französisch-Hausaufgaben durchgehen wollen. „Ich will unbedingt von meiner Fünf runter. Hier kann ich mich gut konzentrieren“, sagt Lea. Nebenan besprechen Angela Fischer und ihre Kollegin die Planung für die nächste Woche. „Wir haben derzeit rund 100 Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig zu uns kommen“, sagt Angela Fischer, die in Langenfeld geboren wurde und das Konrad-Adenauer-Gymnasium besuchte. Als Gebietsleiterin betreut sie zwölf Schülerhilfen im Kreis Mettmann. In diesem Jahr feiert „Die Schülerhilfe“ ihr 50-jähriges Bestehen. Das Institut wurde 1974 gegründet. „In Langenfeld und Monheim gibt es die Schülerhilfe seit 1992“, so Fischer. Insgesamt gibt es 1.064 Dependancen der Schülerhilfen, zu denen jetzt auch Institute in Österreich und in er Schweiz mit aktuell über 125.000 Schülerinnen und Schülern zählen. Das Institut zählt seit 2009 zur ZGS Bildungs-GmbH, die auch Erwachsenenbildung anbietet.