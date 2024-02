Mängel melden in Monheim Immer mehr Bürger nutzen das Smartphone

Mehr Monheimer geben Meldungen per Smartphone oder Tablet ein. Während die Zahl für Android- und iOS-Geräte trotz Meldungsrückgangs annähernd gleichblieb, sank die Zahl der per PC eingegangenen Meldungen. „Immer mehr Menschen nutzen den Mängelmelder direkt an Ort und Stelle vom Smartphone aus“, sagt Breuer. Das Team der Bürgerschaftsbeteiligung arbeitet zusammen mit der Darmstädter Firma „Wer denkt was“ stetig daran, auch die mobile Bedienbarkeit der Online-Plattform zu verbessern.Hinweise und Anregungen werden per E-Mail an beteiligung@monheim.de entgegen genommen. Der Mängelmelder ist über www.maengelmelder.monheim.de oder im städtischen Mitmach-Portal unter www.mitmachen.monheim.de erreichbar.