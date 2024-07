Einzelhandel, Modegeschäfte und Gastronomie wachsen Immer mehr Auswärtige kaufen in Monheim ein

Seit der Eröffnung des neuen Rathauscenters in der Monheimer Stadtmitte steigen die Besucherzahlen konstant an, meldet Isabel Port, Geschäftsführerin der Monheimer Einkaufszentren. An den Zählstellen in der Mall Rathauscenter und in der Tiefgarage seien es im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 durchschnittlich 14 Prozent mehr gewesen.