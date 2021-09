Angebote in Langenfeld : Herbstferien: Workshops im Jugendzentrum

Langenfeld Die Stadt Langenfeld bietet Jugendlichen in den Herbstferien zahlreiche Workshops an. Fußballspielen, kochen, musizieren: Für jeden ist etwas dabei.

Das Jugendzentrum der Stadt Langenfeld (JuZe) an der Fröbelstraße 17 bietet in den Herbstferien verschiedene Workshops für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 27 Jahren an. Im Zeitraum vom 11. Oktober bis zum 22. Oktober locken zahlreiche interessante Angebote. Wer Lust auf ein Basketballtraining hat, kann mit einem Trainer der SGL 92/72 vom 11. bis zum 13. Oktober in der Turnhalle dribbeln und passen. Mitmachen kann jeder, Snacks und Getränke sind kostenlos.