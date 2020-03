Corona-Ticker : Im Langenfeld am Freitag 43 Corona-Kranke, in Monheim 19

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken (und unbestätigten Verdachtsfälle): Für den Freitag vermeldet das Kreisgesundheitsamt 43 Covid-19-Kranke in Langenfeld und 19 in Monheim.

Im gesamten Kreisgebiet gibt es aktuell 284 Erkrankte und 528 Verdachtsfälle; drei Corona-Kranke sind bislang gestorben (in Haan, Velbert und Ratingen). Erkrankte gibt es in Erkrath 32, in Haan 24, in Heiligenhaus 3, in Hilden 18, in Mettmann 28, in Ratingen 45, in Velbert 60 und in Wülfrath 12.