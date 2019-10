Monheim : Im Baumberger Jugendklub wird Halloween gefeiert

Monheim (elm) Ein kleines Jubiläum kann jetzt der Jugendclub Baumberg, Humboldtstraße 8, – kurz JuKuBa genannt – feiern. Seit 15 Jahren befindet er sich nämlich in der Trägerschaft des SKFM Monheim und bietet seitdem zahlreiche Angebote im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit an.

Vor 15 Jahren zwang die damalige Haushaltsproblematik die Stadtverwaltung zu Sparmaßnahmen auch in der Kinder- und Jugendarbeit. Und so entschloss man sich, nur noch eine offene Kinder- und Jugendeinrichtung zu finanzieren, nämlich das „Haus der Jugend“. Um den Jugendclub Baumberg weiter betreiben zu können, musste ein neuer Träger gesucht werden. Nach Abschluss der Trägerverhandlungen wurde die Einrichtung am 20. September 2004 dem SKFM offiziell übergeben. Der Jugendclub wurde zunächst von Andrea Weingarten geleitet. Zwei Jahre später übernahm die Sozialpädagogin Daniela Prehn bis 2010 ihre Nachfolge. Floria Schwab führt das aktuelle Team des JuKuBa an.