Impfaktion Langenfeld : Impfaktion bei Control Expert

Langenfeld Die Gemeinschaftspraxis Dr. Fliegner in der Stadtgalerie Langenfeld organisiert für Freitag, 7. Januar, eine Biontech-Sonder-Impfaktion zwischen 14 und 16 Uhr.

(og) Diese findet bei Control Expert an der Marie-Curie Straße 4 in Langenfeld statt. Die Impfaktion ist offen für alle Impf-Kandidaten ab einem Alter von zwölf Jahren, teilt Anny B.-Fliegner mit. Booster-Impfungen für Jugendliche können auch vorgenommen werden. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Auch Moderna Impfungen sind an diesem Tag möglich.“