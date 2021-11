IHK-Wirtschaftsforum im Kreis Mettmann : So können Einzelhändler die Innenstadt attraktiver machen

Der Denns Biomarktmarkt ist an die Hauptstraße gezogen und soll dort wieder frischen Wind in den Einzelhandel bringen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Die IHK hatten zum 15. Wirtschaftsforum eingeladen, um über die lebendige Innenstadt der Zukunft zu diskutieren. In Langenfeld gibt es erste Ansätze, trotzdem bleibt viel zu tun.

Restaurant-Besitzer Johannes Sühs fand beim 15. Wirtschaftsforum der IHK in Mettmann keine befriedigende Antwort auf sein Problem: „Ich kriege einfach kein Personal nach Corona für unser Haus am See“, klagte er. In der Pandemie seien alle Mitarbeiter abgewandert. Dagegen hatten die Experten des Abends kein Rezept. Wohl aber gegen sterbende Innenstädte im Kreis.

Jedes dritte Ladenlokal ein Leerstand. Jeder zweite Gastronom in Konkurs, so dass die wenigen Corona-Überlebenden um ihre Existenz bangen müssen – das muss nicht sein, stellten sie fest. Mit Hilfe von Landesmitteln, flexiblen Vermietern und auch mal ungewöhnlichen Ideen lasse sich einiges machen, so der Tenor des Wirtschaftsforum mit dem Titel „Die Innenstadt der Zukunft – mit gemeinsamem Engagement voran“. Das Interesse der Gewerbetreibenden und Gastronomen vor Ort im Golden K. in Mettmann war groß.

Info Informationen zu vielen Themen IHK Die IHK informiert über Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Existenzgründung, Unternehmensförderung, Umwelt und Energie, Recht und Steuern, Digitalisierung und Integration von ausländischen Mitarbeitern. Kontakt IHK zu Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf, Postfach: 10 10 17, 40001 Düsseldorf; Telefon: 0211 3557 - 0, kundencenter@duesseldorf.ihk.de

„Erholungstendenzen“ seien bemerkbar, machte Ralf Burmester, Vizepräsident der IHK Düsseldorf, zum Auftakt ein bisschen Mut. „Aber die Rolle des Einzelhandels bröckelt“, bekannte er ehrlich. Ähnlich äußerte sich Dr. Jan Heinisch, Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen und von 2004 bis 2017 Bürgermeister der Stadt Heiligenhaus: „Es wird weiterhin Handel geben, aber weniger als früher“, erklärte er. Und Immobilienmakler Steffen Heuchert von Expandion Immobilienconsulting in Velbert stellte klar: „Viele kleine Städte werden in Zukunft keine Fußgängerzone mehr haben.“

So weit wird es weder in Langenfeld noch in Monheim kommen. Die Langenfelder Innenstadt wird derzeit durch die Neueröffnung von Denn’s Biomarkt belebt, der sich nach zähen Verhandlungen darauf eingelassen hat, auch ohne großes Parkplatzangebot direkt nebenan einen Leerstand in der Stadtmitte zu füllen. Und Monheim schafft gerade mit Neu- und Umbauten eine völlig neue zeitgemäße Innenstadt.

Dennoch haben Pandemie und zunehmende Digitalisierung das Kaufverhalten der Menschen verändert. Landrat Thomas Hendele führte plastisch vor Augen: „Während Corona lag fast alles brach, nur der Online-Handel nicht.“ Die Abkehr vom praktischen Online-Kauf in den eigenen vier Wänden falle offenbar vielen schwer. Es sei denn, neue Strukturen und Angebote locken. Ganz wichtig sei beispielsweise die Präsenz des niedergelassenen Handels im Internet, erklärte Elke Böttcher von der Buchhandlung Bolland & Böttcher in Düsseldorf. Das Internet könne ein Anreiz zum Besuch vor Ort sein. Hiltrud Markett macht es mit ihrer Bücherecke in Langenfeld vor.

Geld für die Belebung und Verschönerung der Innenstädte ist offenbar genug da. 100 Millionen Euro hat das Land NRW für den Erhalt seiner Innenstädte nach der Pandemie zur Verfügung gestellt. „Der Bedarf ist groß, auch in den Metropolen“, so Heinisch. Trotzdem lief der Abruf der Mittel eher stotternd an. Denn wer Unterstützung beantragt, muss auch sagen, wie er sie verwendet, und zwar nachhaltig. Personal für Leerstands- und Citymanagement, Mietzuschüsse oder Geld für Ladenumbauten, Digitalisierungshilfen, Begrünung der Städte, Bäume in Kübeln, Zwischennutzungen von Immobilien, damit sie nicht leer stehen, Untervermietungen, temporär ein Kunstwerk irgendwo aufstellen, Kinderbetreuung in der Stadt einrichten, damit die Eltern in Ruhe shoppen können, Pop-Up-Stores, die vorübergehend leere Schaufester füllen – all das ist möglich.

Bernd Tischler, Oberbürgermeister der Stadt Bottrop, die als nachhaltigste Stadt Deutschlands im Bereich Klimaschutz und Wirtschaft gilt, erklärte, wo es beim Wandel hakt: „Die Städte sind es nicht gewohnt, flexibel und schnell zu agieren.“ Damit meint er die Verwaltungen. Oft dauerten Umnutzungen von Räumen viel zu lang. Tischler, Oberhaupt von 120.000 Einwohnern, erklärte, was seine Innenstadt attraktiv macht und wie sie sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Centro in Oberhausen behauptet: „Vom veganen Supermarkt über den kleinen Handwerker bis zu einer Mini-Hochschule-Filiale haben wir alles da“, sagte er. Ein Unverpackt-Laden mit Café oder Handwerker mit Ausstellungsraum, die darüber noch wohnen könnten, sorgten für Leben.

„Wir suchen Menschen, die kreativ sind, und Vermieter, die auch mal ein Wagnis eingehen“, erklärte Tischler weiter. „Das ist ein kleinteiliger Kampf. Der finanzielle Schmerz beim Immobilienbesitzer muss erst richtig groß sein, ehe er sich bewegt“, ergänzte Heuchert. Heinisch pflichtete bei: „Da muss man oft bei den Vermietern dicke Bretter bohren, bis diese verstehen, dass leere Immobilien schlimm für das Stadtbild sind, aber auch für sie selbst.“ Meist seien die Immobilienbesitzer jedoch keine Profis. „Nach drei Pleiten haben sie die Nase voll“, so Heinisch. Ganz wichtig sei das gemeinsame Gespräch von Stadt, Vermietern und Interessenten, wie er bereits in Langenfeld vorangetrieben wird. „Es klappen mehr Sachen als schiefgehen“, machte er Mut.