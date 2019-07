Langenfeld : Azubis fordern Politiker beim Wasserski heraus

LANGENFELD Es ist heiß. Am Wasserski-See in Langenfeld stehen sich beim Wettbewerb „Azubi-Challenge“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) zwei Teams aus Wirtschafts- und Politikvertretern gegenüber.

Trotz aller Anstrengung ist es allerdings das Team Wirtschaft mit Bert Schukat (Schukat Electronics Vertriebs GmbH, Monheim), Clemens Schmees (Edelstahlwerke Schmees, Langenfeld) und Mechthild F. Teupen (Geschäftsführerin Berufliche Weiterbildung der IHK Düsseldorf), das den Punkt holt und vorne liegt. Bereits im zweiten Jahr in Folge veranstaltet die IHK die „Azubi-Challenge“, diesmal am Wasserski-See in Langenfeld. „Wir wollen auf spielerische Art und Weise auf Ausbildungsberufe aufmerksam machen und deren Vielfalt zeigen“, sagt Teupen.

In Düsseldorf und Umgebung gibt es aktuell noch mehr als 1000 offene Ausbildungsstellen. „Ziel ist es, bis zum 1. September noch so viele wie möglich zu besetzen“, sagt Tobias Havers, Sprecher der IHK Düsseldorf. „Es geht aber auch darum, Perspektiven aufzuzeigen.“ Um eine zusätzliche Anlaufstelle zu bieten, hat die IHK unter der Telefonnummer 0211 - 3557 448 eine Beratungshotline für Jugendliche eingerichtet. Und nicht nur die IHK weist mit der „Azubi-Challenge“ auf offene Stellen hin. Auch lokale Unternehmen haben die Möglichkeit, sich vorzustellen. Clemens Schmees sucht noch zwei Auszubildende. Bürgermeister Frank Schneider ist es nach eigenen Worten wichtig zu zeigen: „Es muss nicht immer ein Studium sein.“

Dann folgt der fliegende Wechsel zum Team Wirtschaft. Hier übernimmt Clemens Schmees das Komando und erklärt die Einweisung im Alleingang. Gekonnt bringt er den „Anfänger“ sicher aufs Wasser und kann damit den nächsten Sieg einfahren. Vom Wasser geht es wieder zurück an Land. Im Seehaus liegen schon Wakeboards zur Montage parat. „Die Wirtschaft holt uns hier alles weg“, sagt Michael Ruppert lachend. Er zeigt auf den zweiten Schraubenzieher, den sich das gegnerische Team zu eigen gemacht hat und muss sich jetzt ranhalten. Nach drei Minuten ist die Zeit abgelaufen und Azubi Laura verkündet die Sieger. Team Wirtschaft hat gewonnen und ist auch Sieger der zweiten „Azubi-Challenge“. Vor dem offiziellen Ausbildungsstart am 1. September gibt es noch zwei weitere Challenges: bei Henkel in Düsseldorf und beim Obi-Markt in Velbert.