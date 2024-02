IHK-Umfrage Düstere Konjunkturlage im Kreis Mettmann

Eine der wenigen Branchen, für die es gut läuft, ist die Krisenberater-Branche – sonst aber sieht es düster aus für die Wirtschaft im Kreis Mettmann. „Tiefgreifendere strukturelle Probleme des Wirtschaftsstandorts Deutschland“ würden „immer offenkundiger“, was eine rasche Erholung unwahrscheinlich macht, erklärte IHK-Konjunkturexperte Gerd Helmut Diestler am Donnerstag bei der Vorlage des Konjunkturberichts der Kammer für den Kreis Mettmann. Das Ergebnis der Umfrage, an der sich laut IHK 230 Betriebe mit insgesamt 17.250 Beschäftigten beteiligten: rückläufige Umsätze in Industrie, Bauwirtschaft und Handel, eine verstärkte Investitionszurückhaltung, Nachfrage-Mangel bei heimischen Konsumenten, aber auch international, dazu die Klage über eine „wechselhafte und überfordernde Klimapolitik“.