Langenfeld : Unfall mit Fahrradfahrerin: Polizei sucht nach Hundehalter

Langenfeld Ein Aufeinandertreffen von Hund und Fahrradfahrerin hat vergangene Woche zu einem Sturz, einem verletzten Knöchel und beschädigtem Fahrrad geführt.

Bereits am Donnerstag, 28. April, in der vergangenen Woche ist in Langenfeld eine Radfahrerin nach einem Unfall leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ihr der Hund eines bislang unbekannten Mannes während der Fahrt vor das Rad gelaufen, weshalb die 24-jährige Langenfelderin gestürzt war. Nachdem die Frau den Vorfall erst am Dienstag zur Anzeige gebracht hatte, ermittelt nun die Polizei und sucht nach Zeugen.