Statt in Benrath nun in Langenfeld Hubertusmesse mit Jagdhornbläsern Monheim

Der Hegering Langenfeld feiert am kommenden Sonntag, 29. Oktober, 11.15 Uhr, seine traditionelle Hubertusmesse in der Richrather Kirche St. Martin, Kaiserstraße 28. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von der Jagdhornbläsergruppe Monheim unter der Leitung von Johannes Adams. Anschließend gibt es vor der Kirche Erbsensuppe und Getränke. Für den Nachwuchs öffnet die rollende Waldschule des Hegerings. Die Messe wird gefeiert zu Ehren des heiligen Hubertus von Lüttich, Schutzpatron der Jäger, Hunde und Natur. Sein Patronatstag ist am 3. November, nach Allerheiligen und Allerseelen (1. und 2. November) auch „Allerhasen“ genannt. Bislang wurde die Hubertusmesse in Benrath gefeiert, passend zum kurfürstlichen Jagdschloss. Nun können sich die Langenfelder auf diesen besonders stimmungsvollen herbstlichen Gottesdienst im ältesten Sakralbau ihrer Stadt freuen.