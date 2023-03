Special Olympics: Host Towns Langenfeld und Monheim Gastgeber der Sportler suchen Freiwillige

Die Volunteers werden an allen Tagen des Host Town Program, vom 12. bis 15. Juni, in verschiedenen Schichten gebraucht. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. „Die Teilnahme als Volunteer lohnt sich übrigens in vielfacher Hinsicht“, verrät Chanhsuda Phomkhoumphon vom Langenfelder Sportbüro. „Denn unsere Volunteers können auch selbst am Host Town Program teilnehmen und dabei die internationalen Gäste näher kennenlernen. Das verspricht viele spannende Begegnungen. Zudem werden alle Volunteers während ihrer Arbeit natürlich auch gut und kostenlos verpflegt.“