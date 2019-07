Langenfeld : Langenfeld hat männliches Prinzenpaar

LANGENFELD Novum im Langenfelder Karneval: Erstmals werden in der neuen Session zwei Männer als Prinzenpaar auf dem Narrenthron Platz nehmen.

Unter anderem in Düsseldorf und Köln gab es zwar schon homosexuelle Karnevalsprinzen. Nach den neuen Mönchengladbacher Tollitäten werden Tino I. und Sebastian I. laut Jansen aber erst das zweite rein homosexuelle Prinzenpaar im Rheinischen Karneval sein. „Das wussten wir gar nicht, als wir uns dazu entschlossen hatten“, sagt der in Richrath geborene Tino Kropp. Die Idee sei Mitte Juni spontan beim Erdbeerfest des Richrather Karnevalsvereins Schwarz-Weiß auf dem Weeger-Hof entstand. „Dort hatten wir gehört, dass bis dahin noch kein Prinzenpaar gefunden war.“ Eine gemeinsame Freundin habe ihn und seinen Lebenspartner dazu ermuntert, sich beim FLK zu bewerben. „Das haben wir dann noch auf dem Erdbeerfest getan und mit dem FLK-Vorsitzenden Helmut Schoos gesprochen, der das ohne jeden Vorbehalt akzeptiert hat.“ Auf dessen Terrasse seien tags darauf Nägel mit Köpfen gemacht worden. Dank Unterstützern aus dem Freundeskreis haben sich laut Kropp auch anfängliche Bedenken wegen der mit der Prinzenrolle verbundenen Kosten zerstreuen lassen.

Die neuen Tollitäten sind beide im Karnevalsverein „Die Pappnasen“ aktiv, Zacher ist dort Vorsitzender. „Ich bin überzeugt, dass die allermeisten Reaktionen positiv sein werden“, merkte FLK-Präsident Jansen bei der Vorstellung an. „Das neue Prinzenpaar will auf die klassische Rolle der Prinzessin sowie Frauenkleider verzichten. Der nun erstmals männliche Begleiter soll in einem eigens neu gestalteten Ornat auftreten.“