Hofladen in Langenfeld Einer Hühnerleben aus dem Bilderbuch

Langenfeld · Der Landwirt Janosch Sonntag bietet in seinem Hofladen Am Katzberg in Langenfeld Eier von glücklichen Hühnern an. Bald gibt es auch wieder unbehandeltes Gemüse in kleinen Mengen.

27.05.2023, 06:00 Uhr

Janosch Sonntag inmitten seiner Hühner. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Von Isabel Klaas

So stellt man sich glückliche Hühner vor: agil, neugierig und zum Gackern aufgelegt, nicht gestresst, das braune Gefieder dicht, gesund und hübsch. Bei Janosch Sonntag auf dem Sonntagshof am Katzberg kann sich der Tierfreund vor Ort überzeugen, wie artgerechte Tierhaltung aussieht. Seine rund 1200 Legehennen, plus ein paar Hähne, haben 30 000 Quadratmeter Wiese hinterm Hof zur Verfügung, auf der sie sich bewegen, fressen und scharren. Wenn sie das Terrain platt gemacht haben, ziehen sie mit einem ihrer drei mobilen Ställe auf anderes Gelände um.