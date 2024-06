Hochwasserschutz in Langenfeld Politik wirft Verwaltung Untätigkeit vor

Regelmäßig legt die Verwaltung den Politikern einen aktualisierten Plan vor, wie die Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Langenfeld umgesetzt worden sind. So auch am Donnerstag in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses. Nach den Starkregenereignissen vor zweieinhalb Jahren, bei dem viele kleinere Bäche in der Stadt über die Ufer getreten waren und für verheerende Überschwemmungen gesorgt hatten, war eine Prioritätenliste zum Hochwasser- und Starkregenschutz erstellt worden. Die soll eigentlich sukzessive abgearbeitet werden. Doch weil Personal fehlt, wie Referatsleiterin Sabine Janclas berichtete, bleibe vieles liegen. Das stieß bei den Vertretern aller Fraktionen auf Unverständnis. „Das hat absolute Priorität“, forderte beispielsweise Lothar Portugall (CDU), dem die Umsetzung viel zu langsam geht. „Nach dem Hochwasser ist vor dem Hochwasser!“ Wenn die Verwaltung Engpässe habe, müsse sie das Personal eben dort einsetzen, wo es gebraucht wird. Er schlug vor, über personelle Änderungen zumindest nachzudenken.