Urdenbacher Weg frei Hochwasser am Scheitelpunkt

Durchs Rheinbett strömen derzeit gewaltige Wassermassen, was besonders aus der Drohnenperspektive ersichtlich wird, wie hier über dem Campingplatz in Baumberg. Für Montagabend rechnet die Hochwasserschutzzentrale Köln mit dem Scheitelpunkt der aktuellen Hochwasserwelle. Um 15 Uhr, stand der für Monheim maßgebliche Kölner Pegel bei 7,14 Meter, für Dienstagmorgen prognostizieren die Hochwasser-Experten 7,17 Meter mit leicht fallender Tendenz. Bedeutet für Monheim: Der Leinpfad in Baumberg zwischen Klappertorstraße und Campingplatz bleibt vorerst unter Wasser, der Urdenbacher Weg an Haus Bürgel vorbei aber weiter befahrbar. Wie es mit dem Hochwasser weitergeht, hängt von den Niederschlägen in den kommenden Tagen ab – im gesamten Rheingebiet flussaufwärts einschließlich aller Zuflüsse. Aktueller Pegelstand unter www.steb-koeln.de.