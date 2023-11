Leinpfad in Monheim unter Wasser Erste Sperrung wegen Hochwasser

Der Rhein macht sich breit. Am Freitag überstieg der für Monheim maßgebliche Kölner Pegel die Marke von 6,30 Meter. Für Samstagmorgen prognostizierte die Hochwasserschutzzentrale in der Domstadt 6,60 Meter. Tendenz: steigend. Für Monheim bedeutet dies: Der Leinpfad, also der Fuß- und Radweg zwischen Klappertorstraße/Baumberger Rheinterrasse und Campingplatz „Rheinblick“ eingangs der Urdenbacher Kämpe ist inzwischen gesperrt und unter Wasser. Dies teilte die Stadt mit.