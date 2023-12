Hochwasser in Monheim und Düsseldorf Straße durch die Urdenbacher Kämpe wohl ab Samstagmorgen gesperrt

Der Hochwasserstand des Rheins steigt weiter an. Am Freitagmittag, 15. Dezember, lag der Kölner Pegel bei knapp 7,20 Metern mit steigender Tendenz. Der Urdenbacher/Baumberger Weg zwischen den beiden Ortsteilen im Düsseldorfer Süden und Monheimer Norden wird daher voraussichtlich am Samstagmorgen gesperrt. Dies teilte die Stadt Monheim am Nachmittag mit. Der Leinpfad von der Klappertorstraße zum Campingplatz Baumberg und die Flutmulde vor dem Deich im Rheinbogen sind bereits nicht mehr zugänglich. Ob am Urdenbacher Weg Absperrungen aufgestellt werden, entscheidet sich je nach Pegelstand am Samstagmorgen. Im Falle einer Sperrung würden die Bahnen der Stadt Monheim und die Rheinbahn die Umleitung der Linie 788 über die Fahrgastanzeigen und Social-Media-Kanäle kommunizieren. Die Buslinie würde wie folgt umgeleitet werden: Die Haltestellen Moosweg, Im Sträßchen, Schwanenstraße, Schallenstraße, Campingplatz, Haus Bürgel und Düssseldorf-Mühlenplatz werden nicht angefahren. Bedient werden nur die Bahnhöfe in Hellerhof und Garath. Die Umleitung ab Baumberg erfolgt über die Haltestellen Stauffenbergstraße bis Hellerhof, Frankfurter Straße, Rostocker Straße, Koblenzer Straße, Südallee und Tübinger Straße. Danach gilt der gewohnte Linienweg.