Der Bürgerverein hegt und pflegt Fläche auf dem Rodelberg : Bürgerverein gestaltet Naturfläche

Langenfeld Mitglieder des Bürgervereins und die Kinder einer Kindertagespflege Fuchs und Hase helfen beim Bepflanzen der angelegten Hochbeete mit.

Im Herbst 2021 begann der Bürgerverein deswegen in Zusammenarbeit mit der Stadt Langenfeld und der Ortsgruppe des Naturschutzbundes Nabu die Gestaltung einer Fläche am Rodelberg. Seitdem habe sich einiges getan. Neben der Anlage einer großen Blumenwiese mit sechs Obstbäumen und einer Totholzhecke errichteten Mitarbeiter der Stadt Langenfeld jetzt drei Hochbeete am unteren Flächenrand.