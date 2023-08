Baumberger Vereine Hippegarde wird 25 Jahre und feiert auf dem Dorfplatz

Info

Der Name der Baumberger Hippegarde ist auf den Wohnort der Vereinsgründer zurückzuführen. Auf Baumberger Platt steht Hippe für Ziege, das Vereinswappentier der Garde.

In Baumberg, so heißt es, lebten früher mehr Ziegen als Menschen und in der Scheinstraße, wo die Hippegarde 1998 gegründet wurde, gab es früher eine Zuchtstation, in der Ziegen gedeckt wurden.

Dort steht heute auch das Hippedenkmal, das allerdings nicht der Garde zu Ehren errichtet wurde, sondern für die historische Bedeutung der Ziege für das Dorf.