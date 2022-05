Der Weg vom Wahlzettel bis zum Ergebnis ist weit : Viele Menschen arbeiten für die Wahl

Vorbereitung auf den Wahlabend in Langenfeld - Frank Kölzer und Vanessa Niedzwetzki. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Wahlhelfer richten am Sonntagabend in den Schulen alles wieder her, damit am Montagmorgen die Schüler ihren normalen Klassenraum vorfinden.

Schon früh am Morgen sind Frank Kölzer, Leiter des Referats Organisation, und sein Mitarbeiter aus dem Referat, Christopher Hens, im Langenfelder Rathaus. Das eingespielte Team wartet auf die ersten Anrufe. Bis 8 Uhr melden sich die Vorstände aller 44 Wahlbüros bei ihnen und bestätigen, dass alle Teams vollständig vor Ort und alles für die Wahl vorbereitet ist.

Dafür haben im Vorfeld bereits die Gebäudebetreuer an den zehn Standorten in den Schulen gesorgt. Sie haben Tische und Stühle beiseite geräumt, alles für die Wahlhelfer vorbereitet, dafür gesorgt, dass die Stimmzettel von Ort sind und natürlich die Türen für Helfer geöffnet am Sonntagmorgen. Sie gehören am Abend auch zu den letzten, denn sie richten wieder alles her, damit am Montagmorgen die Schüler wieder ihren normalen Klassenraum vorfinden.

Info Über 500 Menschen am Wahltag aktiv Neben den rund 480 Wahlhelfern in den Wahllokalen arbeiten noch fast 40 weitere Mitarbeiter hinter den Kulissen: Fahrer für den Notfall, Computerexperten, der Wahlleiter, Mitarbeiter in den Schulen, Kontrolleure für Niederschriften, Fahrer für die Wahlurnen und Mitarbeiter an den Telefonen.

„Wir besetzen die Wahlhelferteams immer mit vier Personen“, sagt Kölzer. Eigentlich müssen immer nur drei Helfer gleichzeitig an den Tischen im Wahlraum sitzen. „Mit der vierten Person stellen wir sicher, dass bei einem Ausfall immer ausreichend Helfer vor Ort sind.“ 60 Euro „Erfrischungsgeld“ erhalten sie für die Sicherstellung des Ablaufs, 75 Euro gibt es als Wahlvorstand. Pro Wahllokal arbeiten zwei Teams im Schichtsystem.

Im Rathaus stehen außerdem zwei Fahrer bereit. Sie bringen Wahlunterlagen im Notfall zu Menschen, die auf dem Weg zur Wahl verunglückt sind oder kurzfristig vor der Wahl ins Krankenhaus mussten.

Um 11.45 Uhr melden die Wahllokale dem Rathaus wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Um 15.45 folgt die nächste Schnellmeldungen. „Das geht schnell“, erzählen Hens und Kölzer. „Wir sind dann ein eingespieltes Trio.“ Über den Votemanager gehen die Ergebnisse an den Landeswahlleiter.

Ab 17 Uhr wird es im Rathaus voller: Dann ist auch Vanessa Niedzwetzki dabei, die aus dem Wahllokal ins Rathaus eilt. Insgesamt bereiten sich nun sechs Mitarbeiter darauf vor, ab 18 Uhr die Ergebnisse aus den 44 Wahllokalen und den 22 Briefwahllokalen in den Votemanager einzutragen.

Im Rathaus ist es nun voll, denn die 22 Briefwahllokale befinden sich in den großen Büros, in denen nun jeweils drei Personen die Unterlagen auszählen. Insgesamt haben sich 19 Parteien zur Wahl gestellt.

Drei Spezialisten der IT sind im Rathaus, um etwaige Probleme mit Computern, Netzwerken, Software oder Telefonen schnell beheben zu können.

„Das Auszählen der Stimmen wird relativ schnell gehen. Zwischen 18.45 und 20.45 Uhr liegen die Ergebnisse vor“, ist sich Kölzer sicher. „Das sind die Erfahrungswerte aus den vergangenen Landtagswahlen.

„Es wird nichts schiefgehen. Wir haben alle Beteiligten sehr gut geschult und die Wahlvorstände stammen fast alle aus der Verwaltung.“

Nach Auszählung der Stimmmen bringen sieben weitere Personen die Unterlagen, Stimmzettel und Niederschriften zu drei Rückgabestationen im Rathaus. Dort werten zehn Mitarbeiter die Niederschriften aus, die jeder Wahlhelfer und der Wahlvorstand unterschrieben haben muss. Zusätzlich gleichen sie die Ergebnisse auf Plausibilität nach dem Vier-Augen-Prinzip ab. „Das kann bis Mitternacht dauern“, sagt Hens.

Zu diesem Zeitpunkt haben die Gebäudebetreuer bereits alles wieder für den Unterricht am nächsten Tag vorbereitet.