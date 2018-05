Centerleiter Ingo Paßenheim: Hildorado: "Immer gibt es etwas Neues"

Langenfeld Das Hildener Spaßbad feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Es wird regelmäßig saniert, modernisiert und ergänzt.

In welchem Zustand befindet sich das Hildorado?

Paßenheim Das Hildorado befindet sich auf einem modernen Stand. Allein in den vergangenen fünf Jahren wurden die zentrale Steuerung der Gebäudetechnik, ein Whirlpool, eine Rutsche, das Nichtschwimmerbecken, der Kinderspielbereich und Belüftungsschächte komplett erneuert beziehungsweise saniert sowie eine Saunaterrasse und Erlebnisdusche gebaut.

Was muss in den nächsten Jahren investiert werden?

Passenheim Es geht immer um ein Gleichgewicht bei der Investition für notwendige Dinge, die für den einwandfreien Betrieb wichtig sind, und schöne Dinge, die ein besonderes neues Erlebnis für unsere Gäste bedeuten. Notwendig ist in diesem Jahr die Erneuerung der zentralen Wärmeversorgung einschließlich Blockheizkraftwerk. Im kommenden Jahr steht die Erneuerung der Dacheindeckung an. Mittelfristig stehen verschiedene energetische Optimierungen wie zum Beispiel Beleuchtung, Lüftungsanlagen und Umwälzpumpen auf dem Programm.

Wie haben sich die Besucherzahlen in den 25 Jahren entwickelt?

Passenheim Positiv. So war das Jahr 2014 mit 302.638 Besuchen das stärkste seit der Eröffnung des Bades 1993. Auch im letzten Jahr erzielte das Hildorado mit 297.400 Besuchen ein sehr gutes Ergebnis.

Viele Schwimmeinrichtungen suchen händeringend Bademeister. Wie ist die Lage in Hilden?

Passenheim Seit der Eröffnung des Hildorado hat es regelmäßig moderate Tarifanpassungen gegeben. Diese sind beispielsweise abhängig von der Besuchszeit. So gibt es seit mehreren Jahren in den schwächer besuchten Morgenstunden wochentags einen Spartarif und in den Abendstunden einen Spätschwimmertarif. Um aber zwei konkrete Beispiele zu nennen: Im Jahr 1993 hat ein Erwachsener zehn Mark und ein Jugendlicher sechs Mark gezahlt. Heute sind es für Erwachsene 6,50 Euro und für Jugendliche 4 Euro.