Verkehr in Langenfeld : Hildener Straße zur Hälfte gesperrt

Langenfeld Radweg wird in drei Abschnitten saniert. Folge: Einbahnverkehr und Umleitungen. Während der Baustellen sind auch für Fußgänger und Radfahrer Umleitungen ausgeschildert.

Am Montag, 13. Juli, beginnt die Radweg-Sanierung auf dem zweiten Abschnitt zwischen Haus Gravener Straße und dem Buswendeplatz Am Schlangenberg. Bis zum 24. Juli wird nach Angaben von Straßen-NRW-Sprecher Gregor Hürter die L403 dort ebenfalls halbseitig gesperrt und in Richtung Hilden zur Einbahnstraße. Der Gegenverkehr in Richtung Solingen oder Haus Gravener Straße werde im genannten Zeitraum durch die Richrather Ortsmitte über Kaiserstraße und Winkelsweg umgeleitet. Der dritte und letzte Sanierungsabschnitt zwischen Autohaus Lindemann und Kreisverkehr Rietherbach startet am 24. Juli und endet am 1. August. Hierzu wird laut Hürter keine Fahrspur gesperrt, der Verkehr werde allenfalls durch Baufahrzeuge leicht beeinträchtigt. Während der Baustellen seien auch für Fußgänger und Radfahrer Umleitungen ausgeschildert.