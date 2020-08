Lokale Kultur : Neanderland-Art zeigt Kreiskunst

„Unsere Sehnsucht führt uns bisweilen in utopische Fantasien vom ursprünglichen Leben. Mein Objekt möchte beides miteinander verbinden“, sagt Inge Welsch über ihr Kunstwerk „CyberZelt“. Es ist ab 16. August im Kunstraum Gewerbepark-Süd in Hilden zu sehen. Foto: RP/Helmut Welsch

Monheim/Hilden Inge Welsch aus Monheim präsentiert in der Ausstellung ihr „CyberZelt“.

Die Arbeit besteht aus Glasfaserkabeln, Symbol für ultraschnelle Kommunikation. Das hypermoderne Material formt ein archaisches Zelt, wie es Naturvölker aus Zweigen bauten. „Wir leben in einer digitalisierten Welt“ meint die Künstlerin, „ aber vielleicht sind wir auch noch in den Ursprüngen zuhause. In den Zeiten, als unsere nomadischen Vorfahren in Zelten wohnten. Unsere Sehnsucht führt uns bisweilen in utopische Fantasien vom ursprünglichen Leben. Mein Objekt möchte beides miteinander verbinden“.