Langenfeld Drei Langenfelder in Hilden bei Streit verletzt

Hilden/Langenfeld · Drei Langenfelder sind am frühen Sonntagmorgen bei einer Auseinandersetzung vor einem Schnellrestaurant im Hildener Norden verletzt worden, einer sogar schwer. Gegen 4.55 Uhr gerieten an der Straße „Diekhaus“ aus bisher unbekannten Gründen zwei Personengruppen aneinander, in dessen Verlauf ein 35-Jähriger unvermittelt am Kopf getroffen und schwer verletzt wurde.

26.02.2024 , 14:57 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurden drei Langenfelder bei einem Streit vor einem Schnellrestaurant verletzt. Foto: dpa/Marijan Murat

Eine 36-Jährige sowie ein 28-Jähriger aus Langenfeld erlitten leichte Verletzungen. Die vier Täter flohen zu Fuß. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Opfer wurden dort ambulant behandelt. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898 6410 entgegen.

(elm)