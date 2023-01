Polizei findet keine Schusswaffe Langenfelder (58) an Schlägerei in Hilden beteiligt

Ein Langenfelder (58) war am späten Samstagabend in eine körperliche Auseinandersetzung vor einer Bar am Fritz-Gressard-Platz in HIlden beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Ein betrunkener Solinger (21) habe dort Gäste und Passanten angepöbelt, so die Polizei Als der Langenfelder ihn auf sein Verhalten ansprach, soll der Solinger den Langenfelder unvermittelt angegriffen und mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Laut den derzeitigen Erkenntnissen soll dann der 58-Jährige eine Schusswaffe gezogen und damit in Richtung Boden geschossen haben, woraufhin Zeugen die Polizei alarmierten, heißt es im Polizeibericht.Die Polizei sei kurz darauf vor Ort eingetroffen. Weil der 58-Jährige durch die Schläge schwer im Gesicht verletzt worden war, wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 21-Jährige sei leicht verletzt worden. Durch den mutmaßlich abgegebenen Schuss sei niemand verletzt worden, so die Polizei. Die Beamten suchten den Bereich rund um den Fritz-Gressard-Platz nach der Tatwaffe ab. Auch ein Spürhund wurde eingesetzt. Es sei jedoch keine Schusswaffe gefunden worden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Auseinandersetzung dauern derzeit noch an.