Eigenes Atelier im Monheimer Sojus 7 Hilde Weyler ist die gute Seele der Kunstszene

In Hilde Weylers Atelier im Sojus an der Kapellenstraße stapeln sich zahlreiche Bilder der kreativen Malerin. Gerade erst wurden über 200 ihrer Werke im Haus gezeigt. Junge Kreative hatten die Ausstellung zu Ehren der Künstlern organisiert. Auf der Staffelei am Fenster steht ihr aktuelles Projekt: Appetitlich aussehende Paprikaschoten in leuchtenden Farben. Ein wunderbares Küchenmotiv, wäre da nicht der Umriss eines großen Insekts angedeutet, das noch auf seine Vollendung wartet.